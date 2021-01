Obwohl keine Gottesdienste stattfinden, ist die evangelische Kirche in Neuburg täglich geöffnet. Bis Ende Januar ist dort eine große Krippenlandschaft zu sehen.

Seit 15 Jahren baut Manfred Zimmermann die 17 Quadratmeter große Krippe in der Kirche auf. „Es müssen ab Anfang Dezember Grünpflanzen und Moos aus Gärten gesammelt werden, damit diese Landschaft entstehen kann“, erzählt der Neuburger. Rund eine Woche dauere es, bis die Krippe steht. „Jedes Jahr ergänze ich diese Landschaft mit verschiedenen selbst gebauten Objekten.“ Der Aufwand sollte trotz der Absage der Gottesdienste nicht umsonst sein: Das Presbyterium habe beschlossen, die Kirche zur Besichtigung und für ein stilles Gebet zu öffnen. Die Krippe kann bis Ende Januar täglich von 14 bis 18 Uhr und an Sonntagen ab 11 Uhr gesehen werden. Die am Eingang der Kirche vorgeschriebenen Corona-Vorschriften sind einzuhalten.