Im Zeitraum zwischen Heilig Abend und dem ersten Weihnachtsfeiertag verursachten bislang unbekannte Personen eine gemeinschädliche Sachbeschädigung in einer Kirche in der Lange Straße in Karlsruhe-Rüppurr. Bemerkt wurde der Schaden am 25. Dezember gegen 16 Uhr. So wurde ein vor dem Altar befindliches Licht zerbrochen, teilt die Polizei mit. Es wurden Kerzen vom Altar entnommen, angezündet und das Wachs über den Boden verteilt. Des Weiteren wurde Unrat hinterlassen. Vor Ort fand man unter anderem ausgeschütteten Alkohol, ausgedrückte Zigarettenkippen und Speisereste.