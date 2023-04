Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Bau des Kiosk oder Pavillons am Rhein scheint fast eine unendliche Geschichte zu werden. Als ersten Schritt wird bis September eine öffentliche Toilette gebaut. Die Stadt nennt für die Verschiebung des zweiten Bauabschnitts Gründe und einen Termin.

Die Stahlstützen am angedachten Standort des barrierefreien Pavillons am Rhein mit öffentlicher Toilette ragen aus der Erde. Die Bauarbeiten, bei denen die Pfähle in den Boden gerammt wurden,