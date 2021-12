Am Sonntag, 30. Januar, laden die Leimersheimer Messdiener zum Kinogottesdienst mit Pfarrer Christian Olding ein. Der „Pop-Pfarrer“ (WDR) und Buchautor aus dem Bistum Münster zeigt, dass man Gottesdienste auch in Kinoatmosphäre veranstalten kann: Präsentiert werden drei Filmclips mit passenden Lesungen und Predigtstatements. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst von der Band „Chara Worship“ in Akustikbesetzung, die passende Beleuchtung steuern die Messdiener St. Gertrud bei.

Motto der Eucharistiefeier ist „Mein Elementarteilchen: worauf es wirklich ankommt im Leben“. In der Fürbittaktion ist jeder eingeladen, sein persönliches Elementarteilchen zu finden. Der Gottesdienst findet um 19 Uhr in der Kirche St. Gertrud statt. Aufgrund der Coronaregeln ist die Anzahl Plätze begrenzt, Anmeldung unter www.pfarrei-ruelzheim.de wird empfohlen. Weitere Informationen auf der Homepage der Messdiener St. Gertrud Leimersheim unter www.messdiener-leimersheim.de.