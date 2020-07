Die Schwegenheimer Kindertagesstätte (Kita) Sonnenstrahl ist „komplett ausgelastet“ – und wird das auch künftig sein. Wie Kita-Leiter Oliver Klar bei der Ratssitzung informierte, verließen nun zwar 50 Vorschulkinder, „ein riesengroßer Jahrgang“, die Einrichtung, jedoch lägen auch 32 Anmeldungen, überwiegend Zweijährige, für das kommende Kita-Jahr bereits vor.

Klar lobte Kolleginnen und Eltern für deren vorbildliches Verhalten und Verständnis seit Ausbruch der Corona-Pandemie: Die Kolleginnen hätten vom ersten Tag an mitgezogen, Eltern Notgruppen nie ausgenutzt. Apropos Notgruppen: In diesen seien anfangs 30, später 50 und dann 80 Kinder betreut worden. Die Besonderheit in Schwegenheim: Es reichte aus, wenn ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf arbeitete, um die Betreuung in Anspruch nehmen zu können. Wunsch der Kita: eine eigene Internetseite. Ortsbürgermeister Bodo Lutzke (FWG) sagte das zu.