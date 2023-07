Erst vor Kurzem wurde das Projekt „Hippy“ des Kinderschutzbundes mit dem Integrationspreise des Landkreises ausgezeichnet. Ein Blick auf das Programm des KSB, das ganz unterschiedliche Angebote zu bieten hat.

Der Kinderschutzbund – „die Lobby für Kinder“ – ist im Kreis nach der etwas ruhigeren Corona-Zeit mit neuem Vorstand und neuen Angeboten voll durchgestartet. Insgesamt hat der Kinderschutzbund neun hauptamtlich tätige Aktive. Neu geschaffen wurde eine weitere hauptamtliche Stelle. Lena Brückom ist pädagogische Koordinatorin und wird mit ihrer Arbeit den Teamvorstand und die einzelnen Projektleitungen unterstützen. Aber ohne die derzeit 55 Ehrenamtlichen könnte das große Angebot des KSB nicht aufrechterhalten werden.

Ein völlig neues Angebot in Germersheim ist das Projekt „Griffbereit“, in dem Kleinkinder an die deutsche Sprache herangeführt werden sollen. Fest etabliert ist jetzt der „offene Spieltreff“, jeweils am ersten Donnerstag im Monat. Gesucht werden weiter Ehrenamtliche, die Kinder gerne vorlesen und dadurch die Initiative „Germersheim liest vor“ unterstützen. Auch beim Kinderfest am 22. Juli wird sich der KSB beteiligen.

Neue Kurse ab September

Vor kurzem mit dem Integrationspreis der Stadt ausgezeichnet wurde das Projekt „Hippy“, das beim KSB in Germersheim bereits ein seit vielen Jahren etabliertes Programm ist. Ziel von „Hippy“ ist es, dass Eltern ihre Vorschulkinder im Alter von 4 bis 6 Jahren „fit für die Schule machen“ und gemeinsam mit dem Kind die deutschen Sprachkenntnisse verbessern. Seit einem Jahr ist die Diplom-Sozialpädagogin Monika Strehlau die „Hippy“-Koordinatorin. „Wir beginnen im September mit neuen Kursen für vier- und fünfjährige Kinder“ sagt Strehlau. Vorgesehen sind wöchentliche Gruppentreffen zum Erfahrungs- und Informationsaustausch.

Ein wesentlicher Baustein ist die Arbeit der Mentorinnen. Diese geben den Eltern bei individuell terminierten Hausbesuchen Instruktionen, wie die einzelnen Übungseinheiten mit den Kindern bearbeitet werden sollen. Diese Einweisung ist auch in türkischer, arabischer, russischer, englischer und französischer Sprache möglich. Das „Hippy“-Übungsprogramm kann auch die kognitiven, motorischen und sozial-emotionalen Kompetenzen der Kinder stärken.

Neues Programm für Kleinkinder

Richtet sich „Hippy“ an Vorschulkinder, werden im neuen Projekt „Griffbereit“ Kinder von 1 bis 4 Jahren spielerisch mit der deutschen Sprache in Kontakt gebracht. Jeweils montags, von 10 bis 11.30 Uhr, wird im Spielzimmer des KSB gesungen, getanzt, gespielt und gebastelt. „Auch Großeltern oder andere erwachsene Bezugspersonen können in diesem Projekt die Kinder begleiten“, sagt Monika Strehlau.

Silvia Kempf-Diehl gehört neben Michael Brilla, Lisa Haas, Marie-Lena Holzwarth, Hanna Schmitt und Kai Thomas dem „altersmäßig gemischten“ Vorstand des KSB an. Sie ist neu in diesem Gremium und hat sich ganz bewusst für diese ehrenamtliche Arbeit entschieden. Sie hält während des Pressegesprächs ein kurzes Plädoyer für ehrenamtliches Engagement. Dies sei auch während des Berufslebens nur in kleinen Schritten und einem geringen Zeitaufwand möglich, in jedem Fall aber bereichernd.

Derzeit sind 55 Ehrenamtliche in die Arbeit in den unterschiedlichen Projekten eingebunden. Für die aktuelle Schulung für das „Lernpatenprojekt“ hätten sich erneut erfreulich viele Interessenten gemeldet, die als Lernpaten im neuen Schuljahr Schülerinnen und Schüler unterstützen, berichtet Lena Brückom. Am Kinder-und Jugendtelefon, im Kleiderladen, beim Begleiteten Umgang, im Spieletreff oder auch beim 16. Internationalen Kinderfest sind Ehrenamtliche tätig. Für die Mitarbeit in einzelnen Projekten sind jeweils vorherige spezielle Schulungen erforderlich.

Ende 2022 habe der KSB versuchsweise einen „offenen Spieltreff“ angeboten. Dieser sei sehr gut angenommen worden und daher jetzt ein festes Angebot immer am ersten Donnerstag eines Monats von 9 bis 11 Uhr. Während die Kinder spielen und vielleicht neue Freunde finden, können Eltern miteinander ins Gespräch kommen.

Kontakt und Info

Kinderschutzbund, Kreisverband Germersheim e. V., Waldstraße 5,76726 Germersheim, Tel. 07274 8847, E-Mail: info@kinderschutzbund-germersheim.de

Spendenkonten: Sparkasse Südpfalz, IBAN: DE23 5485 0010 0020 0673 02, VR Bank Südpfalz, IBAN: DE84 5486 2500 0001 0735 67.