Mit neuem Vorstand gehen Andra Hartenstein-Faath und Michael Brilla vom Kinderschutzbund (KSB) Germersheim ans Werk. Für viele Projekte werde aber noch Hilfe gebraucht und jemand mit handwerklichem Geschick.

Endlich wieder zur normalen Arbeit im Kinderschutzbund zurückkehren zu können – diesen Wunsch äußern Andra Hartenstein-Faath und Michael Brilla im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Beide sind Mitglied im neuen Teamvorstand, der sich vor einigen Wochen formiert hat. Die, mit Ausnahme von Michael Brilla, neuen Vorstandsmitglieder haben sich inzwischen als Team zusammengefunden, ihre Arbeitsschwerpunkte verteilt und unter den besonderen Herausforderungen (Pandemie, Hygienekonzepte, Arbeitspläne und Rahmenbedingungen für die Pflichtangebote) die Arbeit aufgenommen.

Der Wunsch nach Normalität ist verständlich und steht ganz oben auf dem Wunschzettel, den die beiden für den Kinderschutzbund haben. Direkt danach steht der Wunsch nach mehr ehrenamtlichen Mitstreitern und finanzieller Unterstützung auf der Liste, um den laufenden Betrieb finanziell abzusichern und neue Projektideen umsetzen zu können. Auch wenn sie weder an das Christkind noch an den Weihnachtsmann glauben hoffen sie, dass sich ihre Wünsche erfüllen und sich Sponsoren und Helfer für die Projekte finden.

Lernpaten dringend gesucht

Weiterhin gesucht werden zum Beispiel für das Lernpatenprojekt Ehrenamtliche, die sich einige Stunden in der Woche für Kinder mit besonderem Bedarf an Unterstützung engagieren. Acht Personen haben sich bereits zu Beginn des Jahres als Lernpaten schulen lassen, deren Einsatz wegen Corona allerdings erschwert war. „Im Moment haben sehr viele Schulen Bedarf gemeldet“, sagt Andra Hartenstein-Faath. Um diesen kreisweit zu decken, brauche der KSB dringend noch mehr Patinnen und Paten. Im Januar bietet der KSB daher eine weitere Schulung an und hofft auf viele Teilnehmer.

Die Vortragsreihe „Starke Eltern, starke Kinder“ – einst „aus finanziellen Gründen wegrationalisiert“ soll wieder aufgenommen werden. Das Thema „häusliche Gewalt“ sei in der Pandemiezeit wieder stärker in den Mittelpunkt gerückt. Die Vortragsreihe passt auf die Liste vieler Bildungs-, Präventions- und Unterstützungsangebote des KSB, die teilweise seit langem etabliert sind, zum Beispiel begleiteter Umgang, Kinder- und Jugendtelefon, Kleiderladen, Mitarbeit im Stadtteilladen, Hippy. Sobald Corona es zulässt, soll eine Krabbel- und Spielgruppe für Kinder von sechs bis 36 Monaten eingerichtet werden.

Persönlichkeit der Kinder stärken

Die Persönlichkeit der Kinder stärken, die Eltern sensibilisieren, ist Ziel weiterer Projektideen, die Brilla im Pressegespräch vorstellt: Programme wie „Die große Nein-Tonne“ oder „Mein Körper gehört mir“. Auf verschiedene Art, unter anderem mit Theater, sollen Kinder darin gestärkt werden, ihre Grenzen zu erkennen und auch zu vertreten. „Allerdings fehlen uns für die Umsetzung bislang noch die finanziellen Mittel“, sagt Michael Brilla. Er regt auch an, wie in anderen Städten schon geschehen, einen öffentlichen „Platz der Kinderrechte“ zu installieren, um die Rechte und Interessen der Kinder vor Ort sichtbarer und deutlicher in den Mittelpunkt zu rücken.

„Ich bin dankbar für die Arbeit aller Ehrenamtlichen im Kinderschutzbund“ sagt Andra Hartenstein-Faath. Die neue Vorstandschaft könne aufbauen auf den vorhandenen Strukturen, „auf dem, was es gibt.“ Der Verein hat etwa 200 Mitglieder, etwa ein Viertel davon engagiert sich aktiv. Und noch einen Wunsch fügt Hartenstein-Faath dem Wunschzettel hinzu: eine Art ehrenamtlichen Hausmeister, jemandem mit handwerklichem Geschick.

Info und Kontakt

Deutscher Kinderschutzbund, Kreisverband Germersheim, Waldstraße 5, Germersheim. Im Vorstand sind vertreten: Michael Brilla, Lena Brückom, Andra Hartenstein-Faath, Marie-Lena Holzwarth, Melanie Löhlein, Hannah Schmitt; Kontakt: Telefon 07274 8847; E-Mail: info@kinderschutzbund-Germersheim.de Spendenkonten bei der Sparkasse Südpfalz, IBAN DE23 5485 0010 0020 0673 02, und VR Bank Südpfalz, IBAN DE84 5486 2500 0001 0735 67