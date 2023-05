Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn eine Gemeinde wächst, kann es zu Platz-Problemen kommen. So wie in Hördt. Der Kindergarten ist bald wieder zu klein. Die Kommune sucht eine Lösung und nimmt dafür rund 250.000 Euro in die Hand. Vorerst. Das ist längst nicht der größte Brocken im Haushalt.

Im den kommenden beiden Kita-Jahren werden voraussichtlich 39 Kinder mehr als jetzt die Einrichtung besuchen. „Wir rechnen mit zwei weiteren Gruppen“, sagt Bürgermeister