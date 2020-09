Weil Lieferanten die Gemeindehalle nicht finden, soll der neu ausgebaute Weg dorthin einen Namen erhalten. Favorisiert wird in Anlehnung an den bisherigen Sprachgebrauch „Am Kindergartenweg“.

Im Zuge des Umbaus der Ortsmitte wurde der Weg bis zum Ende der Gemeindehalle ausgebaut. Unter den Anwohnern ist er als „Kindergartenweg“ bekannt. Dies ist aber keine offizielle Bezeichnung. Weil derweil zum Beispiel Speditionen bei Anlieferungen immer wieder Probleme haben, die Gemeindehalle zu finden, soll die Straße nun gewidmet werden. Das heißt, für diesen Bereich ist ein Straßenname festzulegen. In Anlehnung an den bisherigen Sprachgebrauch schlägt die Verwaltung den Namen „Am Kindergartenweg“ vor.

Auf Vorschlag des Gemeinderates sollen die Bürger in die Namensfindung einbezogen werden und können in den kommenden zwei bis drei Wochen ihren Vorschlag der Gemeinde zum Beispiel per E-Mail mitteilen. „Die Vorschläge werden gesammelt und dann im Mitteilungsblatt zur Abstimmung gestellt“, sagt Ortsbürgermeister Gerald Job.