Der Französischunterricht an den sechs Kindertagesstätten im Landkreis Germersheim kann auch nach dem 1. Juli fortgesetzt werden. Der ehemalige Landtagsabgeordnete und Ortsbürgermeister von Minfeld, Clemens Nagel (SPD), hatte sich nach eigenen Angaben in dieser Sache mehrfach an den Landtagsabgeordneten Alexander Schweitzer (SPD) und an Landrat Fritz Brechtel (CDU) gewandt. Dank des neuen Kindertagesstättengesetzes des Landes und dem damit verbundenen Sozialraumbudgets könnten 60 Prozent der Personalkosten für die Französischkräfte und 40 Prozent aus Mitteln des Kreises und der örtlichen Träger entnommen werden. Dies habe ihm Landrat Brechtel mitgeteilt schreibt Nagel. Der Sprachunterricht soll bewirken, dass im Paminaraum das deutsch-französische Miteinander auch weiterhin gestärkt wird. Nagel begrüßte die Entscheidung. Alles andere wäre ein Schlag gegen den erst jüngst beschlossenen Aachener Vertrag gewesen, ein bilaterales Abkommen zur deutsch-französischen Zusammenarbeit.