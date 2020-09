Mit der offiziellen Eröffnung des Neubaus des Kindergartens 3 an der Grundschule ging im September 1995 ein lang gehegter Wunsch der Eltern in Erfüllung. In Betrieb genommen worden war er schon Ende 1994, offiziell eingeweiht wurde er aber erst im September 1995, also vor 25 Jahren.

Der Neubau war notwendig geworden, weil die Grundschule zwei der vom Kindergarten seither genutzten Räume im ehemaligen Schulpavillon wegen steigender Schülerzahlen wíeder beanspruchte. Die verbliebenen Räume wurden grundlegend saniert und vom Kindergarten weiter genutzt. Daneben wurde der Neubau errichtet, für den die Gemeinde damals 3,6 Millionen D-Mark (1,84 Millionen Euro) in die Hand nahm. Veranschlagt waren ursprünglich 4,65 Millionen Mark (2,38 Millionen Euro), weshalb sich der damalige Bürgermeister, Karl Schwindhammer, bei der Einweihung auch über die Einsparungen freute. Sie waren auf die damals günstige Situation auf dem Hochbausektor zurückzuführen. Damals hieß der Kindergarten zwischen Grundschule und Christuskirche schlicht noch Kindergarten 3, heute trägt er den Namen „Sonnenschein“.

Die Bauzeit betrug damals 18 Monate. Neben neuen Räumen erhielt der Kindergarten eine neu gestaltete Außenanlage mit Spielgeräten. Das Gelände wurde gegen die Grundschule hin eingezäunt und der Baumbestand gesichert. Im Sommer dieses Jahres wurde der Zaun zur Straße hin erneuert und aus Gründen der Sicherheit der Kinder erhöht. Die Zufahrt zum Kindergarten durch die Hoppelgasse wurde damals auch verändert. Um die bisherigen Verkehrsengpässe zu beseitigen, wurde ein Wendehammer mit Kurzparkplätzen gebaut, deren Zahl seitdem vergrößert wurde.

Mittlerweile gibt es in Rülzheim vier Kindergärten, die alle einen Namen haben und in denen 380 Kinder betreut werden können: „Sonnenschein“ an der Grundschule, „Regenbogen“ am Klingbach, „Kerwespatzen“ am Kerweplatz und „Villa Zauberwald“, der derzeit noch in den Räumen der ehemaligen Sauna im „Moby Dick“ untergebracht ist und in absehbarer Zeit einen Neubau zwischen Straußenfarm und Dampfnudel beziehen soll. In der Kita „Sonnenschein“ sind heute 23 Erzieherinnen tätig, davon drei in Elternteilzeit. In den fünf Gruppen werden 125 Kinder betreut. Im Kindergarten „Regenbogen“ und bei den „Kerwespatzen“ stehen jeweils 100 Plätze zur Verfügung, in der „Villa Zauberwald“ 55.