Orts- und Pfarrgemeinde sollen jeweils die Hälfte der Kosten für UVC-Luftreinigungsgeräte im Kindergarten tragen. Dies beschloss der Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung.

Die katholische Pfarrgemeinde, die Kitaleitung, Vertreter des Elternbeirats sowie Verbandsgemeindebürgermeister Karl Dieter Wünstel (CDU) und Ortsbürgermeister Roland Bellaire (CDU) hatten zuvor über ein Lüftungskonzept für den katholischen Kindergarten beraten. Die Kirchengemeinde möchte sich dem Wunsch, UVC-Luftreiniger für die Kita anzuschaffen, nicht verschließen, könne allerdings, Stand heute, nicht mit einer finanziellen Unterstützung durch das bischöfliche Ordinariat rechnen, so die Aussage der Pfarrgemeinde. Bellaire und Wünstel hatten dann die Idee, die Luftreinigungsgeräte über das europäische Leader-Programm fördern zu lassen, das Projekte in ländlichen Regionen unterstützt. Die Anträge sind gestellt, eine Antwort steht aus.

In jeden der vier Räume sollen zwei Geräte installiert werden. Das Investitionsvolumen liegt voraussichtlich zwischen 2500 und 3000 Euro (inklusive Montage) je Gerät. Die Kosten, abzüglich möglicher Zuschüsse, sollen jeweils zur Hälfte von der Pfarrgemeinde und der Ortsgemeinde getragen werden – so die Idee. Beide hätten also Kosten von zirka 12.000 Euro zu stemmen.

Die Grundschulen und kommunalen Kitas der Verbandsgemeinde sollen ebenfalls und möglichst flächendeckend mit UVC-Luftreinigern ausgestattet werden. Ein Ingenieurbüro begleitet die Installation mit wissenschaftlichen Messungen.