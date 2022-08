Zum Ende der Sommerferien lädt der Förderverein des Kindergartens zum Kinderfest ein. Gespielt und getobt werden kann am Sonntag, 4. September, rund um die Grillhütte in Neuburg. Es gibt Spiel und Spaß am Naturspielplatz. Für Essen ist mit einem Kuchenbuffet, Waffeln und Hot Dogs gesorgt. Programm-Höhepunkte sind um 14 Uhr ein Familiengottesdienst begleitet vom Musikverein Neuburg; ab 15 Uhr Fußball-Parcours mit den Stars des FVN und Kinderschminken, 16 Uhr Kindervorführungen; 17 Uhr: Theaterta-Kindertheater mit dem Stück „Die kleine Raupe“, für Kinder ab zwei Jahren. Eintritt frei.