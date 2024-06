Die Festungsstadt lädt am Samstag, 29. Juni, zum 17. Internationalen Kinderfest in den Stadtpark ein. Gemeinsam mit Lamottchen, dem Maskottchen des Festes, eröffnet Germersheims Bürgermeister Marcus Schaile um 11 Uhr den großen Parcours auf der Bühne bei der Grabenwehr. Danach haben die großen und kleinen Besucherinnen und Besucher bis 18 Uhr Zeit, sich an den zahlreichen Programmpunkten zu erfreuen. Neben Klassikern wie einem Bastelstand, einer Hüpfburg oder einem Kinderkarussell können die Kinder und Jugendliche sich auch an der Fahrzeugausstellung der Feuerwehr, der Riesenrutsche des THW Germersheim, einem Glücksrad oder Geschicklichkeitsspielen erfreuen.

Eine besondere Attraktionen ist das neue Germersheimer Festungsbähnel, das während des Fests regelmäßig durch die Stadt fährt. Der Baby-Bewegungsanhänger, der für Kinder bis 3 Jahre ein besonderes Erlebnis bieten soll, und das Abenteuer Spielhaus sind weitere Neuerungen. Parallel dazu führt Martin Holl von der Neuen Welle durch ein Bühnenprogramm, das von Tanzaufführungen bis hin zu Karatevorführungen reicht. Wer will, kann zudem Fragen zum Thema Radio stellen. Darüber hinaus sind auf dem ganzen Gelände Buchstaben versteckt, die zusammen das Lösungswort der Buchstaben-Schnitzeljagd bilden. Alle, die das richtige Wort herausfinden, können an der Auslosung teilnehmen, die um 17 Uhr auf der Bühne stattfindet. Zu gewinnen gibt es unter anderem Karten für den Holiday Park. Für Essen und Trinken ist die ganze Zeit über gesorgt.