Ende Juni wird zum 17. Mal ein Germersheimer Kinderfest gefeiert. Bereits jetzt gibt es viele Anmeldungen. Für Nachwuchskünstler gibt es die Möglichkeit, sich einem Publikum zu präsentieren.

Die Vorbereitungen für das 17. Internationale Kinderfest in Germersheim haben begonnen. Bisher haben sich bereits 21 Teilnehmer gemeldet, die mit einem ganz unterschiedlichen Angebot für Kinder und Jugendliche dafür sorgen, dass die Kids einen „Tag voller Spaß haben“ und mit vielen Eindrücken und Erfahrungen nach Hause gehen können, sagt Organisatorin Frauke Vos-Firnkes.

Fahrt über Kettcar-Parcour

Im Stadtpark Fronte Lamotte und auf der Terrasse des Bürgerhauses gibt es ein Vielerlei an aktivierenden Angeboten – von Geschicklichkeitsspielen über Wissensvermittlung, Sportliches und Spannendes. Die meisten Anbieter auf dem Kinderfest sind die örtlichen Vereine und Organisationen, die sich auf dem Fest präsentieren können. Externe Anbieter kämen nur zum Zug, wenn deren Angebot das Fest bereichere und sich nicht mit dem eines der ansässigen Vereine überschneide, betont Frauke-Vos-Firnkes. Der Südpfalz-Tourismus bietet kindgerechte Führungen durch die Festung an. Es wird einen Kettcar-Parcour geben, das Spielmobil wird auf dem Kinderfest Halt machen und in einem Trampolin-Bungee kann man hohe Sprünge wagen, macht die Organisatorin schon jetzt neugierig auf den Tag.

Künstler müssen sich anmelden

Mit dabei sind wieder Vertreter der so genannten Blaulicht-Familie: DRK, Feuerwehr, Polizei/Wasserschutzpolizei und THW – die schon fester Bestandteil des Kinderfestes sind. Seit 2023 ist die Stadt Germersheim Veranstalter des Festes und seitdem gibt es auch eine Kooperation mit dem Radiosender „Die neue Welle“, die mit einem Bühnentruck und entsprechender Bühnentechnik auf dem Fest sein wird. Auf dieser Bühne gibt es Tanzdarbietungen, Musik vom Band oder von Bands oder Nachwuchs-Sangeskünstlern. Diese Beiträge müssen vorher angemeldet werden. Außerdem gibt es Gespräche mit dem Moderator. Vereine können die Bühne nutzen, um sich und ihre Aktivitäten vorzustellen und um Nachwuchs zu werben.

Sponsoren gesucht

Die größte Zielgruppe sind – auch was das Essensangebot angeht – Kinder und Jugendliche von vier bis zwölf Jahren. Auch für die ganz Kleinen gibt es Beschäftigungsmöglichkeiten im Baby-Bewegungsanhänger. Geplant ist auch wieder ein Gewinnspiel, das im vergangenen Jahr erstmals durchgeführt wurde und das auf große Resonanz gestoßen ist. Manche Angebote können von den Kids kostenfrei genutzt werden, manche kosten eine geringe Gebühr, damit „wirklich jeder alles nutzen kann“, sagt Vos-Firnkes. Um die Kosten für die Kinder niedrig zu halten, werden Sponsoren gesucht – auch, um attraktive Preise für das Gewinnspiel zu finanzieren.

Da ein Kinderwagen oder Buggy im Gedränge mitunter schwierig zu bewegen ist, wird es einen sicheren Abstellplatz für diese Gefährte geben. Geplant ist auch ein spezieller Fahrrad-Parkplatz, damit man das Auto getrost zuhause lassen kann. Wer Lust hat, sich aktiv am Kinderfest zu beteiligen, kann noch bis zum 2. April sein Angebot vorstellen und sich anmelden.

Kontakt

Internationales Kinderfest, 29. Juni, 11 bis 18 Uhr, Stadtpark Fronte Lamotte; Frauke Vos-Firnkes, Telefon 07274 70 33 23, E-Mail Frauke.Vos-Firnkes@germersheim.eu