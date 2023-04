Das KinderCollege der DHBW Karlsruhe startet am Mittwoch, 19. April, ins Sommer-Semester und es sind noch Plätze frei. Kinder zwischen acht und 14 Jahren können immer mittwochs von 17.30 Uhr bis 19 Uhr an verschiedene Veranstaltungen teilnehmen. Diese finden Online im virtuellen Hörsaal der DHBW statt. Mal geht es um Umweltzahnmedizin, um den Mond oder um die Pflanzen-Vielfalt. Ein Einstieg in das Semester ist jederzeit möglich. Interessierte Eltern und Kinder können sich für weitere Infos, auch zu den Kosten, an KinderCollege@web.de wenden. Einen Flyer gibt es zudem unter www.karlsruhe.dhbw.de.