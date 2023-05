Die Kinderbuchautorin und Künstlerin Bettina Wintergerst hat ein neues Kinderbuch mit dem Titel „Die Wanderschnecke Schabine“ geschrieben.

In ihrem neuen Werk in handlichem DIN A 5-Querformat, gut zum Vorlesen und ausgiebigem Bilder schauen geeignet, schickt sie eine neugierige Weinbergschnecke aus dem pfälzischen Neustadt auf eine große Reise. Stationen sind der Teufelstisch im Pfälzerwald, wo das gemächliche Tier als Passagierin auf den Rucksack des Wanderers Rudi aufspringen kann, die Burg Trifels oder auch ein kunterbunter Garten in Rheinzabern. Von dort aus geht es per Zufall weiter mit einem Schiff den Rhein hinunter, bis zu seiner Mündung in die Nordsee. Dort endet ihre Reise beinahe im Schnabel eines Storches, doch die Weltenbummlerin hat Glück und findet, von einem kunstvoll reparierten Loch in ihrem Schneckenhaus abgesehen, wohlbehalten wieder in ihren Weinberg an der Haardt zurück.

Kartenmaterial verwendet

Auf die Idee zu diesem Buch kam Wintergerst eher zufällig im Laufe eines Gespräches mit einem Wanderkartenanbieter. Sie hatte schon in ihrem Buch „Die Amsel Anders“ Kartenmaterial verwendet, für das sie vom Verlag die Erlaubnis zur Zweitverwertung benötigte. Dort kam ihr erstes Buch, das im Stil einer bunten Collage aus Malerei und Kartenausschnitten gestaltet ist, prima an. So dass der Chef ihr anbot, auch andere Karten bei Bedarf gerne verwenden zu dürfen. „Mein Mann und ich wandern gerne, also schickte ich jetzt eine mutige und etwas vorwitzige Schnecke auf Schusters Rappen.“

Info

Das Buch mit autobiografischen Zügen hat 60 Seiten, die Autorin hat es im Eigenverlag herausgebracht, ist durchgängig farbig gedruckt und hat einen Hardcover-Einband. Es kostet 14 Euro und kann direkt unter www.bettinawintergerst.de gekauft werden; auf der Homepage finden sich auch die Kontaktdaten.