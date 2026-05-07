Männer sollen in Germersheim und Lingenfeld zwei Kinder angesprochen haben. Nach Angaben der Polizei betraf die erste Meldung ein neun Jahre altes Mädchen, das am Mittwoch, 6. Mai, gegen 16.10 Uhr in Höhe des Friedhofs in der August-Keiler-Straße in Germersheim von einem Mann aus einem weißen Mercedes-Kleinbus angesprochen worden sein soll. Das Kind ignorierte ihn und fuhr mit dem Fahrrad nach Hause. Die Polizei traf den Bus bei einer sofortigen Überprüfung nicht mehr an.

Eine weitere Meldung betraf eine Siebenjährige, die am Montag, 5. Mai, gegen 17.15 Uhr am Kreisel Hirschgraben in Lingenfeld von einem Mann aus einem weißen Kleinbus angesprochen worden sein soll. Auch sie lief der Polizei zufolge davon. Die Polizei sucht Zeugen der Vorfälle und bittet um Hinweise zu Fahrzeugen und Personen unter 07274 958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.

Hinweis der Polizei

Die Polizei weist darauf hin, dass Meldungen über Kinder, die aus Fahrzeugen heraus oder sonst angesprochen werden, alle Eltern und Erziehungsverantwortlichen beunruhigen. Jedoch habe nicht jeder Fremde, der ein Kind anspricht, Böses im Sinn. Folgende Ratschläge sollten laut Polizei beachtet werden:

-

Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat. -

Vermeiden Sie Gerüchte und beugen Sie somit einer Hysterie in Ihrer Nachbarschaft vor. -

Die Polizei bittet auf Basis von Gerüchten keine Falschinformationen zu verbreiten. Spekulative Informationen sollen nicht über soziale Netzwerke geteilt werden. Gesicherte Informationen erhalten gibt es von der Polizei.