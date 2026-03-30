Züge, Autos, Lastwagen – und neue Soundeffekte: Für 6. April wird zum Besuch der Modellbahnlandschaft im Zeughaus Germersheim eingeladen. Auch der Osterhase kommt vorbei.

Der Osterhase wird am Ostermontag, 6. April, an der Germersheimer Modellbahnlandschaft im Zeughaus erwartet. Zwischen 14 und 18 Uhr erhalten alle Kinder dort eine Osterüberraschung. Außerdem ist ein Rundgang durch die Eisenbahnlandschaft möglich. Auf der Anlage sind nicht nur Züge unterwegs, sondern auch Autos und Lastwagen. Laut Ankündigung haben die Modellbahner zuletzt neue Sound-Überraschungen eingebaut, die Besucher per Knopfdruck auslösen können.

Zu den Details der Anlage zählt die Lastwagen-Verladung am Rangierbahnhof. Wer genug geschaut hat, kann in der Cafeteria eine Pause einlegen.

Der Eintritt ist im rechten Flügel des Zeughauses Germersheim in der Zeughausstraße möglich. Mit den Einnahmen finanzieren die Modellbahnfreunde den Erhalt und den Ausbau der Eisenbahn-Anlage.

Infos

www.modellbahnfreunde-germersheim.de