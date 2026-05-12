Matthias Jung ist nicht nur Comedian und Autor – er ist auch zweifacher Vater und damit Fachmann für Erziehungsfragen. Demnächst ist er in der Südpfalz zu sehen.

Im Mai erscheint Ihr neues Buch „In Würde Eltern – Was wir gerne gewusst hätten bevor die Kinder da waren“. Ein Ratgeber mit Humor für alle Lebenslagen mit Kindern? Was erwartet die Besucher Ihrer Leserreise?

Dies ist ein Abend für alle Eltern. Es geht im Vortrag letztlich ums heutige „Eltern sein“ mit vielen Fragen: Wie verändert sich die Beziehung? Weiß man noch, wie man selber heißt und wie der Partner oder die Partnerin? Was macht die Geburt mit einem selbst? Parallel dürfen wir uns eingestehen, wie großartig wir sind, als Zauberkünstler, Alleskönner, Superhelden. Es gelingt uns problemlos, über Jahre auf kleinstem Raum in krassen Stellungen zu schlafen, endlose Wäscheberge zu bezwingen. Und wir hören einer Stille an, ob sie friedlich oder gefährlich ist.

Sie schreiben in klaren Worten für werdende Eltern. Gibt’s auch Ratschläge für Paare, die das Elternwerden besser lassen sollten?

Das sollten sie in der Tat vor der Geburt besprechen. Sobald das Kind da ist, wird es mehr Streitereien geben. Diese immense Verantwortung, Schlafmangel, „keine Zeit mehr für sich haben“, machen uns fertig und reizbar. Meine Frau und ich haben immer ausgemacht: Sätze, die zwischen 0 und 6 Uhr fallen, zählen nicht.

Längst sind Sie dafür bekannt, schwierige Erziehungsthemen mit Sachverstand und einer guten Portion Humor zu beschreiben. Woher wissen Sie das alles?

Ich habe in Landau studiert, leite bei Facebook und Instagram „Eltern-Gruppen“ und gebe viele Seminare und Workshops. Außerdem habe ich selbst zwei Kinder, die mir den Inhalt meiner Bücher jeden Tag auf neue präsentieren. Auch nicht immer einfach. (lacht)

Ist es heute schwieriger, Kinder auf das Leben vorzubereiten? Die Welt wird komplexer, die Ansprüche an Eltern größer.

Die große Chance für eine perfekte Erziehung ist, dass du eben keine Chance hast. Das sollte uns entspannen, tut es aber nicht; wobei der Drang nach Perfektion für beide Seiten nicht gut ist. Kinder dürfen lernen, mit Enttäuschungen und stressigen Situationen umzugehen. Wir Eltern neigen dazu, sobald eine Frustration aus dem Fenster springt, unten mit Sprungtuch zu stehen und wir versuchen es aufzufangen. Kinder wollen keine Bilderbuch-Eltern, sie wollen Wimmelbuch-Eltern, die auch mal über ihre Fehler lachen. Ich habe meinen Sohn vor kurzem gebeten, dass er auf die Milch aufpassen soll, damit sie nicht überkocht. Ich musste nämlich aufs Klo. Ich kam vom Klo zurück, er hat gezockt. Aber wir hatten richtig Glück. Die Milch ist nicht übergekocht: Weil Papa hat vergessen, die Platte anzumachen.

War tatsächlich die „schwierige Pubertät“ Ihr Einstieg ins Schreiben mit „Chill mal“? Nun, rückwärts gewandt, folgte die Trotzphase „Immer darf ich alles nie“. Nun sind Sie ganz auf Anfang zur Geburtsvorbereitung mit den „Würdigen Eltern“. Ist das nun das Ende zum Thema Kinder und Eltern?

Vom Marketing her sicherlich keine so kluge Herangehensweise. (lacht) Aber so ist es nun mal gekommen. Ich bin einfach so happy, dass Eltern meine Bücher lesen, und wir sind – über alle Phasen hinweg – ein Leben lang Eltern. Ich habe gehört, dass für die krassen Teenager-Launen hin und wieder Atemübungen aus dem Geburtsvorbereitungskurs auch Jahre später sinnvoll sein können.

Welche Reaktionen erleben Sie bei Ihren Abenden mit dieser Mischung „Tipps und Ideen“, dargereicht mit einer guten Portion Humor?

An dem Abend sind wir das E-Team. Alle Eltern sitzen im selben Boot. Ich beschreibe es gerne so: Es ist letztlich eine erholsame Mischung aus pädagogischer Kompetenz, komödiantischer Selbstbetrachtung und vielen „Kenn ich“- und „Fühl ich“-Momenten. Ein Live-Humor-Erlebnis – Mental load (and laugh) für Anfänger, Fortgeschrittene und alle, die wissen wollen, wie das Elternsein eigentlich geht. Einfach gesagt: Ein Abend, der uns guttun wird. Und gemeinsam gelacht ist besser als alleine verzweifelt.

Gibt’s bereits Ideen für weitere Bücher? Was geben Sie dem Publikum an den Abenden – und was nehmen Sie aus den Gesprächen danach mit?

Ein weiteres Buch ist noch nicht geplant. Aber das kann sich sehr schnell ändern.

Termine

20. Mai Bad Bergzabern „In Würde Eltern“

21. Mai Kandel „Chill mal“

24. Juni Hagenbach „In Würde Eltern“

https://www.jungmatthias.de/termine/