Der Versuch eines Unbekannten, am Donnerstagnachmittag in ein Haus in Hagsfeld einzubrechen, ist dank zweier Kinder gescheitert. Wie die Polizei mitteilt, hat ein bislang unbekannter Täter gegen 15.45 Uhr versucht, die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Während seines Vorhabens wurden zwei 11- und 13-jährige Brüder aus der Nachbarschaft auf ihn aufmerksam und verständigten den Polizeinotruf. Von den Kindern ertappt, ließ der mutmaßliche Einbrecher von seinem Plan ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zur Ergreifung des Verdächtigen. Laut Zeugenaussagen dürfte es sich bei dem Flüchtigen um einen etwa 190 cm großen, Mitte 20-jährigen, schlanken Mann gehandelt haben. Er soll zum Zeitpunkt des Vorfalls komplett in schwarz mit Daunenjacke, Mütze und Handschuhen bekleidet gewesen sein sowie eine weiße FFP2-Maske getragen haben. Die Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu dem noch unbekannten Verdächtigen werden unter der Rufnummer 0721 967180 erbeten.