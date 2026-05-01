Gegen 17.30 Uhr wurde der Polizei am Mittwoch ein versuchter Einbruch in der Heinrich-Schütz-Straße in Wörth gemeldet. Der Anrufer informierte die Beamten, dass ein Täter festgehalten werde. Vor Ort stellte sich laut Polizei heraus, dass ein 12- und ein 13-Jähriger versucht hatten, in einen Lagerraum eines Anwesens zu gelangen. Hierzu warfen die beiden Kinder zunächst kleinere Steine gegen eine Scheibe, die hierdurch sprang. Anschließend versuchten die beiden Täter mit Backsteinen die Tür zum Lagerraum gewaltsam aufzuschlagen. Die beiden Jungs rechneten allerdings nicht damit, dass sich der Eigentümer zu diesem Zeitpunkt im Lagerraum befand. Als der Eigentümer die Tür zum Lagerraum öffnete, konnte er einen der beiden Täter festhalten. Der zweite Täter konnte zunächst flüchten, wurde aber später durch die eingesetzten Beamten ermittelt. Der festgehaltene Täter wurde im Anschluss an seine Eltern überstellt.