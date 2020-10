Die Kinder- und Jugendfilmtour „Popcorn im Maisfeld“ macht am Montag, 19. Oktober, 14 bis 18 Uhr, Station in Germersheim. Das Kinder- und Jugendzentrum Hufeisen des Internationalen Bundes lädt alle Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren in die Festung ein, wo der Film „Drachenzähmen leicht gemacht“ gezeigt wird. Im Anschluss an den Film gibt es eine Führung durch die Festung. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung bis zum 12. Oktober erforderlich: Telefon 07274 702534, E-Mail juz-germersheim@ib.de.