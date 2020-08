Eine Autofahrerin meldete am Samstagmorgen um 10.30 Uhr bei der Polizei zwei Kinder, die vom Feldrand aus neben der B9 Maiskolben auf die Fahrbahn werfen würden. Als die Beamten vor Ort waren, waren die Kinder nicht mehr da. Bisher sind keine Schäden bekannt. Ein Verfahren wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.