Die Gemeinde Zeiskam veranstaltet mit dem Planungsbüro „stadtimpuls“ am Mittwoch, 29. September, 17 bis 20 Uhr, in der Fuchsbachhalle eine offene Informationsbörse rund ums neue Dorfentwicklungskonzept, das aktuell fortgeschrieben wird, informierte Ortsbürgermeisterin Susanne Lechner (FWG). Auch Kinder sollen ihre Ideen einbringen können.

Derzeit wird der Maßnahmenkatalog für das Dorferneuerungskonzept fertiggestellt, teilte Lechner mit. Basierend auf den bisherigen Ergebnissen gehe es nun darum, Lösungen zu finden und Potenziale der Gemeinde darzustellen. Die vierwöchige Offenlage für die Bürger habe am 10. September geendet. Abschließend soll es den Bürgern mit dieser von der FWG beantragten Infoveranstaltung noch einmal ermöglicht werden, sich mit dem Rat und dem Planungsbüro vor Ort auszutauschen. Danach gilt es, so Lechner, das Dorferneuerungskonzept im Gemeinderat zu beschließen und die Anerkennung zu beantragen. Wenn dies geschehen ist, eröffneten sich für die Gemeinde und die Bürger auch Fördermöglichkeiten.

Ideen an Mal- und Basteltisch sichtbar machen

Bei der Informationsbörse können die Bürger weitere Anregungen, Ergänzungen oder auch Korrekturen einbringen, die laut Ortsbürgermeisterin in Dorferneuerungskonzept eingearbeitet werden können. Ein Schwerpunkt werde auf der Information über Fördermöglichkeiten bei privaten Sanierungen von Häusern durch das Dorferneuerungskonzept liegen. Ein weiterer Schwerpunkt soll die Einbindung der Kinder- und Jugendwünsche werden. Hierzu werde es am 29. September einen speziellen Mal- und Basteltisch geben, an dem die Kinder ihre Ideen für ein kinderfreundliches und attraktives Zeiskam in kreativer Form festhalten könnten.

Mitglieder des Gemeinderats sowie Mitarbeiterinnen des Planungsbüros stehen an dem Abend für Gespräche zur Verfügung, so Lechner.