Gestört fühlte sich ein 43-jähriger Mann am Sonntag von im Flur herumtobenden Kindern und setzte im Verlauf der Streitigkeiten Reizgas ein. 22 Menschen, darunter 10 Kinder und ein Jugendlicher, erlitten Reizungen der Atemwege und Augen und mussten teilweise vom Rettungsdienst behandelt werden. Hintergrund dürften anhaltende Streitigkeiten über Lärmbelästigungen gewesen sein. Da es offenbar am Sonntagnachmittag auf den Fluren wiederholt zu Lärm durch Kinder kam, folgte ein Streitgespräch zwischen dem Mann und den Eltern der Kinder, die einer Religionsgemeinschaft angehören, die auf dem gleichen Stockwerk einen Veranstaltungsraum mietet, in dem der Mann sein Büro hat. Nach Bericht der Verletzten habe dieser schließlich Reizgas im Flur versprüht, woraufhin die Polizei alarmiert wurde. Im Büro des Mannes wurde bei der Durchsuchung ein Pfefferspray gefunden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Hinweise für einen fremdenfeindlichen Hintergrund liegen derzeit nicht vor.