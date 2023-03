Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vernachlässigung, Überforderung der Eltern, häusliche Gewalt: Kleinkinder, die aus ihren Familien müssen, können in Germersheim vorübergehend in ein neues Zuhause ziehen. Die Probleme in Familien haben sich seit Ausbruch der Pandemie verschärft, sagen die Betreuer. Die Nachfrage nach Plätzen steigt. Trotzdem ist das bezugsfertige Haus noch unbewohnt.

Ein Gitterbettchen mit Patchworkdecke steht neben dem aufgeräumten Wickeltisch, bunte Kinderbücher und Bauklötze stapeln sich im Regal, die Prinzessinnen-Bettwäsche