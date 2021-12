An sechs Plätzen stehen wieder weihnachtliche und winterliche Holzfiguren in Maximiliansau. Wie in den vergangenen zwei Jahren haben die Naturfreunde an den Holzfiguren für den Advent gearbeitet. In diesem Jahr gibt es besondere Ergänzungen, die an die Bäume gehängt wurden. Die über 50 Holzaufhänger wurden von Kindern und ihren Familien gestaltet und sind allesamt kleine Kunstwerke geworden. Ortsvorsteher Jochen Schaaf hat die Aktion maßgeblich organisiert. Unterstützt wurden sie vom Projekt „Demokratie leben!“, das vom Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) finanziert wird. Auch im Ortsbezirk Wörth stehen seit erstem Advent Holzfiguren, die Kinder angefertigt hatten. Schon nach wenigen Tagen wurden einige gestohlen.