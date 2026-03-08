„Bunt, laut, gegen Hass“ – mit Sprechchören und Schildern demonstrierten am Samstag gut 25 Kinder in Jockgrim. Begleitet wurden sie von etwa eben so vielen Erwachsenen.

Eine Welt, fröhlich und bunt und „nicht grau und gemein“, so der Wunsch, den eine 10-jährige Rednerin gemeinsam mit einem weiteren jungen Redner formulierte. „Demokratie bedeutet für uns, alle dürfen mitreden, auch wir Kinder“, so eine Aussage der Rede, in der es auch um Solidarität und Zusammenhalt ging. Der Wunsch: Ein Land, im dem niemand Angst haben muss. „Hass, macht alles kaputt. Er macht Herzen hart.“

Auf der Demo-Strecke entlang der Maximilianstraße zeigten Passanten vor allem freudige Gesichter und auch einen Daumen nach oben. Ein Autofahrer schien jedoch nicht erfreut über die Schilder, die sich gegen Hass aussprachen, und zeigte es mit langanhaltendem Hupen.

Die Schilder hatten die Kinder und Jugendlichen selbst gestaltet. Foto: Markus Burck

Die Idee zur Demo kam bei einer Wanderung mit befreundeten Familien, so die Rednerin. Damals entdeckte sie ein eingeritztes Hakenkreuz, was sie traurig und wütend machte. Gemeinsam mit Freunden und Eltern wurde darüber gesprochen. Die Kinder wollten ein Zeichen setzen. Auch im Unterricht an der weiterführenden Schule war Demokratie ein Thema. Zuletzt gab es noch einen Besuch im Landtag – und die Idee eine Demo anzumelden, reifte weiter.