Eine 18-jährige Autofahrerin wurde am Donnerstagmittag auf der Bundesstraße 9 bei Lingenfeld mit Steinen beworfen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die junge Frau aus dem Rhein-Pfalz-Kreis gegen 14.50 Uhr auf der B9 in Fahrtrichtung Speyer. Als sie sich mit ihrem Fahrzeug in Höhe der Anschlussstelle Lingenfeld-Süd befand, vernahm sie zunächst ein lautes Knallgeräusch, woraufhin in der Windschutzscheibe ein Riss entstand. Auf der nahe liegenden Brücke bemerkte die Fahrerin drei Kinder. Die Kinder konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten jedoch nicht mehr angetroffen werden. Ob die Windschutzscheibe infolge eines Steinwurfs durch die Kinder beschädigt wurde, ist laut Mitteilung der Polizei derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Kindern geben können, werden gebeten sich unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion in Germersheim zu melden.