Lennart Scholz vom Johann-Wolfgang- Goethe-Gymnasium in Germersheim ist der Sieger des diesjährigen Regionalentscheides des Vorlesewettbewerbes im Kreis Germersheim.

Sechs Mädchen und drei Jungen aus neun von elf weiterführenden Schulen – die Realschulen plus Lingenfeld und Bellheim nahmen nicht teil – waren als Schulsieger am in die IGS nach Wörth gekommen. Zuerst ließen die örtlichen Organisatoren Lisa Marz und Tatjana Graf die Schüler ein Los mit ihrer Startnummer ziehen.

Diese lasen in der ersten Runde aus einem selbst ausgewählten Buch etwa fünf Minuten vor, nachdem sie den Inhalt ihres Buches kurz beschrieben hatten. Bei den einen merkte man die Aufregung, die anderen gingen – wie der spätere Sieger – recht cool an ihren Text. Er hatte als letzter aus „Gangsta-Oma“ von David Walliams vorgelesen. Zum ersten Mal lasen die Sechstklässler nicht im Sitzen, sondern von einem Stehpult aus.

Der 2. Durchgang entscheidet

Die Jury, bestehend aus Helga Hanik (Leiterin der Stadtbücherei Wörth), Karlheinz König (ehemaliger Schulleiter der IGS), Heidi Steinbrecher (ehemalige Deutschlehrerin), Astrid Peketitsch (Grundschule Dorschberg) und dem Vertreter der RHEINPFALZ stellte bei ihrer ersten kurzen Beratung fest, dass es mehrere gute Leistungen bei flüssigem, sicherem und ausdrucksstarkem Lesen mit sinngemäßer Betonung gab. Der zweite Durchgang sollte entscheiden.

In diesem mussten die Schüler einen ihnen unbekannten Text vorlesen. Dazu hatten die Organisatorinnen das Buch „Glaskinder“ von Kristina Ohlsson ausgesucht. Ein Vorleser nach dem anderen kam in den Raum herein. Alle lasen die gleiche Passage vor. Die Entscheidung der Jury fiel dann einstimmig zugunsten von Lennart, weil er in beiden Durchgängen sehr souverän aufgetreten war. „Ihr habt alle toll gelesen, aber nur einer oder eine kann gewinnen“, meinte Lisa Marz und überreichte allen Teilnehmern eine Urkunde und ein Buch, dem Sieger sogar zwei Bücher.

Schul-Sieger

Weitere Teilnehmer und Schulsieger waren: Joana-Michelle Weller (Richard-von-Weizsäcker-Realschule), Tuana Mellein (Geschwister-Scholl-Realschule), Ines Garbija (Europa-Gymnasium), Dahlia Morlock (Carl-Benz-Gesamtschule), Clara-Maria Weber (IGS Rülzheim), Liam Müller (IGS Rheinzabern), Lukas Fahrner (Realschule Kandel) und Fatima Menacho Hilla (IGS Kandel).