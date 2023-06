Eltern und Kinder auf dem Schulweg kontrollierte die Polizei Germersheim am Dienstag, zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr, vor der Grundschule in Rülzheim. Dabei wurden die Beamten zwar auf zwei Verstöße wegen nicht mitgeführter Führerscheine aufmerksam. Die Kinder waren aber alle in den Autos vorbildlich gesichert, berichtet die Polizei.