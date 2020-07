Ein achtjähriges Mädchen wurde am Dienstag gegen 20 Uhr in der Karlsruher Nottinghamanlage von einem bislang unbekannten Hund am Handgelenk gebissen. Das Mädchen war gemeinsam mit einer Freundin und deren Mutter unterwegs. Der Hundehalter war beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort, so dass keine Personalien bezüglich der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen werden konnten.

Der Hundehalter wird als etwa 60 Jahre alt beschrieben. Er hat kurze weiße Haare, trägt eine Brille und hat eine Gehbehinderung. Der Hund, den er an einer Leine führte, ist schwarz/weiß gefleckt und mittelgroß.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz, Telefon 0721/666-3311, in Verbindung zu setzen.