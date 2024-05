Bei einem Verkehrsunfall in Karlsruhe wurden am Samstag vier Personen, darunter ein 8-jähriges Kind, leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war ein Lkw-Fahrer gegen 9.20 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Königsberger Straße unterwegs. Beim Einfahren auf die Theodor-Heuss-Allee übersah er wohl ein Auto, das Vorfahrt hatte. Beim Zusammenstoß drehte sich das Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Es prallte dann noch auf ein entgegenkommendes Auto. Die vier bei dem Verkehrsunfall verletzten Personen wurden vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert.