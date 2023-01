Ein leicht verletztes Kind sowie ein erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmittag auf der K3526 zwischen Forst und Bruchsal. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 44-jähriger Opel-Fahrer gegen 14.30 Uhr auf der Bruchsaler Straße von Forst in Richtung Bruchsal. An der Auffahrt der B35a auf die Kreisstraße missachtete eine 30-jährige Volkswagen-Fahrerin offenbar den Vorrang des 44-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision lösten in beiden Pkw die Airbags aus. Ein Kind, das sich im Auto des 44-Jährigen befand wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt.