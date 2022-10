Auf der Rückseite eines Einkaufsmarktes von der Goethestraße / Mondstraße her in der Karlsruher Weststadt wurde am Samstag gegen 15.45 Uhr ein 8-jähriges Mädchen von einem Hund im Gesicht verletzt. Das Tier war wohl zuvor am Zugangsbereich des Einkaufsmarktes angeleint gewesen . Nachdem der Hundehalter zurückkam und die Leine löste, sprang das Tier unvermittelt auf das Mädchen zu und biss es. Der Hundehalter sprach wohl noch mit dem Kind, war beim Eintreffen der Rettungskräfte aber nicht mehr vor Ort. Das Mädchen musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei such jetzt Zeugen, die möglicherweise das Ereignis beobachtet haben oder Hinweise auf Hund und Halter geben können. Bei dem Tier handelt es sich sehr wahrscheinlich um einen relativ großen, schwarzen Schäferhund. Auffällig sollen helle Akzente und Fellflecken um die Brust herum sein. Zum Hundehalter gibt es kaum Informationen, außer dass es sich um einen Mann handeln soll, der aufgrund getragener Einkaufstaschen zuvor in dem Einkaufsmarkt eingekauft haben dürfte. Hinweise bitte an die Hundeführerstaffel der Polizei Karlsruhe unter Telefon 0721 6633980.