Leicht verletzt wurde ein 7-jähriges Kind, das auf die Straße lief, ohne auf den Verkehr zu achten. Am Sonntag fuhr nach Polizeiangaben gegen 17 Uhr ein Autofahrer in der Dorfbrunnenstraße. In Höhe der Hausnummer 25 lief das Kind „aus Unvorsichtigkeit auf die Straße ohne auf den Straßenverkehr zu achten“, so die Polizei. Das Auto konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und das Kind prallte seitlich an das Auto. Glücklicherweise war der Aufprall so gering, dass das Kind nur leichtere Verletzungen erlitt, schreibt die Polizei. Vorsorglich wurde es in ein Krankenhaus gebracht.