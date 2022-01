Von einem Kind wurde eine 90-Jährige am Mittwoch vor ihrem Haus angesprochen. Die Frau war gegen 15.05 Uhr in der Speyerer Straße auf dem Nachhauseweg, so die Polizei. Das Kind fragte nach einer Hausnummer. Als die Frau antworten wollte, nahm das Kind ihre Handtasche weg und rannte zu einem in der Nähe stehenden schwarzen PKW mit französischem Kennzeichen. Die Täter flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Das Alter des Diebes wird auf etwa 12 bis 14 Jahre geschätzt. Eine Fahndung der Polizei im Tatortbereich verlief ohne weitere Erkenntnisse.