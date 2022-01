Bei winterlich-kühlen Temperaturen erkundete am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr ein kleiner Junge, barfuß und im Schlafanzug die Welt. Dies bemerkte eine Fußgängerin und verständigte die Polizei. Noch vor Eintreffen der Streife kam die sich sorgende Mutter hinzu und nahm sich dem fünf- bis sechsjährigen Jungen an. Wie später in Erfahrung gebracht wurde, ging es dem Jungen gut. Er hatte einen unbeobachteten Moment genutzt, um aus der Wohnung zu gelangen.