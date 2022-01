Das passiert den ehrenamtlichen Helfern im DRK-Testzentrum zum Durchfahren in Lingenfeld auch nicht alle Tage. Wer sich dort auf das Coronavirus testen lassen will, kommt meistens mit dem Auto. Die vierjährige Selina Frey hat das Prinzip verstanden, schnappte sich ihr Kettcar und machte sich mit ihrem Vater Christopher Frey auf in den Oberwald. Grund war, dass die kommunale Kindertagesstätte in Lingenfeld beschlossen hatte, dass alle Kinder, die länger als zwei Wochen nicht in der Kita waren, bei ihrer Rückkehr ein tagesaktuelles negatives Schnelltestergebnis vorlegen müssen. Die Vierjährige hatte laut ihrer Mutter Annika Frey Angst vor dem Test. Das Prozedere stellte sich allerdings als „gar nicht schlimm“ heraus, wie Frey berichtete. Das DRK bietet seit Kurzem auch sogenannte Lolli-Tests an. Als Belohnung bekam Selina zum Abschluss ihrer Fahrt einen richtigen Lolli. Annika Frey möchte Eltern, die der neuen Kita-Regel noch kritisch gegenüberstehen, mit diesem Erlebnis zum Testen ermutigen. Dass Selina mit dem Kettcar unterwegs war, lässt auf jeden Fall schmunzeln.