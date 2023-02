Leicht verletzt wurde ein neunjähriger Junge bei der Kollision mit einem Auto am Dienstagmorgen in der Karlsruher Innenstadt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Verkehrspolizei bog ein 39-jähriger Smart-Fahrer gegen 7.30 Uhr von der Belfortstraße kommend nach links auf die Reinhold-Frank-Straße ab. Zeitgleich überquerte der Neunjährige die Reinhold-Frank-Straße zu Fuß. Der Smartfahrer konnte offenbar nicht rechtzeitig bremsen und touchierte das Kind leicht mit der Fahrzeugfront. Dieses wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zu weiteren Untersuchungen brachte der verständigte Rettungsdienst den Jungen in eine Klinik. Während der Unfallaufnahme musste die Reinhold-Frank-Straße in Richtung Süden zeitweise gesperrt werden, was im morgendlichen Berufsverkehr zu leichten Verkehrsbehinderungen führte.