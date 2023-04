Ein 58-jähriger Autofahrer befuhr am Montagmittag die Untere Hauptstraße in Leimersheim. Dort seien im Kurvenbereich unvermittelt zwei Kinder im Alter von 6 und 9 Jahren auf die Straße gerannt, heißt es im Polizeibericht. Trotz einer guten Reaktion von Seiten des Fahrer sei der 6-Jährige vom Fahrzeug leicht erfasst und dabei am Fußgelenk verletzt worden. Der Junge kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.