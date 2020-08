Am Sonntagmittag ist ein 11 Jahre alter Junge in Karlsdorf-Neuthard (Kreis Karlsruhe) von einem Unbekannten angegriffen und beraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Junge mit seinem Tretroller unterwegs und wollte eine Fußgängerbrücke in der Nähe eines Kindergartens überqueren, als ihn ein unbekannter Mann mit den Worten „Handy her!“ angesprochen habe. Der Junge habe nicht reagiert, woraufhin der Täter das Kind zunächst auf die Wange geschlagen und ihm das aus der Tasche herausstehende Handy abgenommen habe, bevor er sich vom Tatort entfernte. Der 11-Jährige lief nach Hause, die Eltern verständigten die Polizei.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der Täter wird als 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß beschrieben und auf ein Alter von 20 Jahren geschätzt. Er habe eine graue Baseballkappe mit rot oder orangenem Schriftzug, eine leicht getönte Sonnenbrille, ein graues Camouflage T-Shirt und eine schwarze kurze Jogginghose getragen. Seine Schläfen seien abrasiert und er sei auffallend durchtrainiert. Der Unbekannte sprach nach Angaben der Polizei gebrochen Deutsch. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 0721 6665555 in Verbindung zu setzen.