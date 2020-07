Ein 48-Jähriger ist mit seinem Sattelzug am Mittwochnachmittag gegen 13.30 Uhr auf der Autobahn 5 zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Nord und Bruchsal nahezu ungebremst auf ein Stauende aufgefahren. Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro. Weil der Fahrer vermutlich zu schnell unterwegs war, konnte auch ein Ausweichmanöver die Kollision mit dem davor rollenden Lkw nicht verhindern. Der Unfallverursacher verletzte sich leicht am Knie. Für die Unfallaufnahme sowie für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste der rechte und mittlere Fahrstreifen bis 17.40 Uhr voll gesperrt bleiben, wodurch ein Rückstau bis zu 15 Kilometer entstand.