Wer bedenkt, wie sich so manche(r) beim Zuschauen bei der Deutschen liebstem Spiel aufregt, den wundert es nicht, dass so manche(r) vorzeitig den Herzkasper bekommt. Ein Arzt warnt.

Ob Elfmeterschießen, dramatische Zweikämpfe oder spektakuläre Paraden des Torwarts – die Fußballeuropameisterschaft ist nichts für schwache Herzen. Das hat man schon mal irgendwo so oder so ähnlich gehört. Das vielleicht noch nicht: „Studien haben inzwischen gezeigt, dass die emotionale Aufregung beim Schauen von Fußballspielen das Risiko für Herzinfarkte tatsächlich signifikant erhöhen kann.“ Wer das schreibt? Privatdozent Doktor Jan Knierim. Wer das ist? Laut Pressemitteilung der Ärztliche Direktor des Sana Paulinenkrankenhauses in Berlin. – Der muss es ja wissen.

Belastung

Deshalb appelliert er an die Fußballfans, während der Europameisterschaft nicht nur das Spielgeschehen, sondern auch ihre Gesundheit im Auge behalten. Denn, auch das lasse sich mit verschiedenen Studien belegen, spannende Fußball-Momente könnten nicht nur für emotionale Höhen und Tiefen bei den Zuschauern sorgen, sondern auch ernsthafte gesundheitliche Folgen haben. – Auweia! – So haben nach Aussage des Privatdozenten Wissenschaftler beispielsweise ermittelt, dass während der Weltmeisterschaft in Brasilien vor zehn Jahren 685 Patienten mehr wegen eines Herzinfarktes in deutsche Kliniken eingewiesen worden sind als im selben Zeitraum des Folgejahrs. Eine weitere Studie habe zutage gefördert, dass die Anzahl der eingewiesenen Patienten mit Herzinfarkt oder Herzrhythmusstörungen während der WM 2006 bis zu 2,66-fach erhöht war, wenn die deutsche Nationalmannschaft spielte, insbesondere bei männlichen Fans. – Es ist zwar erwiesen, dass Männer eine geringere Lebenserwartung haben als Frauen, aber das jetzt am Kigge gugge festmachen zu wollen? Ich weiß nicht.

Fluchtreflex

Der Medizinmann weiß hingegen: Die intensive emotionale Belastung, insbesondere bei entscheidenden Spielen oder Elfmeterschießen, kann zu einer erhöhten Freisetzung des Stresshormons Adrenalin führen. Dieses soll eigentlich Menschen unter anderem ermöglichen, in Notsituationen schnell zu fliehen. – Ok, aber wenn man sich so manchen Kick der Schwarz-Rot-Goldenen in Ruhe anschaut, ist das schon mal zum Davonlaufen. Ein gewisser Adrenalinschub scheint da also durchaus angebracht. Das gilt zum Glück nicht für die laufende EM. Bisher. – Für diesen Fluchtreflex erhöht das Hormon die Herzfrequenz, steigert den Blutdruck und sorgt so für einen höheren Sauerstoffbedarf des Herzens, erklärt der Onkel Doktor. Insbesondere bei Menschen mit bestehenden Herzerkrankungen könne diese zusätzliche Belastung das Herzinfarkt-Risiko erhöhen. – „Karl, mei Drobbe!“ – Wer bereits unter Vorerkrankungen wie der koronaren Herzkrankheit leidet, sollte unbedingt auf seinen Körper hören. – Also Finger weg von Handkees mit Musik! Dann hört man nämlich nichts. – Im Zweifelsfall auch mal den Fernseher auszuschalten, wenn einem das Spiel zu nahegeht, ist in dieser Ausnahmesituation namens EM, sorry – meine Meinung –, ein frommer Wunsch, aber mehr auch nicht.

Bierverzicht

Das gilt genauso für diesen Ratschlag des Herrn Privatdozent: „Vorbeugende Maßnahmen wie der Verzicht auf Alkohol können den Körper während des Spiels entlasten.“ Pillepalle, Sie Gesundheitsapostel und Spaßbremse! Ich muss mir das Bier ja nicht selber aus dem Kühlschrank holen. Für was hat man Freunde, die mit einem zuschauen?

Und bei aller Begeisterung für das Spiel der deutschen Nationalmannschaft, hier in der Region nimmt das viele emotional gar nicht so sehr mit. Denn wie sagte ein eingefleischter Fan der Roten Teufel aus Wörth so treffend: „Wenn die Lautrer spielen, reecht mich des viel mehr uff.“

Ein schönes Wochenende