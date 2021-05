Schmuck, Kies und Fahrbahnmarkierungen haben den Rat in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt.

Eine Änderung des Bebauungsplans Seelhof soll die Einrichtung von „sonstigen nicht störenden Gewerbebetrieben“ ermöglichen. Hintergrund ist, dass ein Bewohner ein kleines Ladengeschäft einrichten möchte, um in seinem Handwerksbetrieb hergestellten Schmuck zu verkaufen. Bei der erforderlichen zweiten Offenlage wurden keine substantiellen Änderungserfordernisse vorgebracht. Die Änderungssatzung wurde bei einer Enthaltung beschlossen.

Weitere Grundstücke für Kiesgewinnung

Das Landesamt für Geologie und Bergbau hat den Hauptbetriebsplan für den Quarzsand und Kiestagebau der Firma Wolf, der am 30. April abgelaufen wäre, um ein halbes Jahr verlängert. Verbandsbürgermeister Matthias Schardt (CDU) erläuterte, es sei rechtens, das in der Verlängerung weitere Grundstücke für die Kiesgewinnung ausgewiesen werden. Diese seien Teil des Rahmenbetriebsplans und es gäbe keine Widerspruchsgründe. Die Zustimmung erfolgte einstimmig. Schardt kündigte an, dass bei der Erstellung eines neuen Hauptbetriebsplans der Rat beteiligt werde.

Auf Frage der SPD teilte Schardt mit, dass der Landesbetrieb Mobilität noch keinen Termin für die Markierung der neu asphaltierten L549 nach Neupotz hat. Markiert werden lediglich die Fahrbahnränder.

Im Baugebiet Brühl ist die Umlegung in den letzten Zügen, teilte Schardt mit. Von sechs bis sieben Eigentümern würden noch die Rückmeldungen fehlen.

Eine Formsache war der Beschluss, dass das Ortswappen, das als Hoheitszeichen der Gemeinde nur mit Genehmigung der Gemeinde verwendet werden darf.