Das Gewerbegebiet und der Radweg zum Supermarkt sind für Neupotz wichtige Projekte. Sie spiegeln sich im aktuellen Haushalt der Gemeinde wider

Investiert wird laut Haushaltsplan 2024 nicht nur in die Erweiterung des Gewerbegebietes und den Bau eines Fuß- und Radweges zum Verbrauchermarkt zwischen dem Altort und Hardtwald. Auch in die Ausstattung des Bauhofes und die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED wird Geld fließen. Für den Umbau des Hartplatzes zu einem Kunstrasenplatz – er wurde kürzlich eingeweiht – gibt die Ortsgemeinde insgesamt 425.000 Euro. Den Rest muss der FC Neupotz aufbringen. Der Bau der LED-Flutlichtanlage für 30.000 Euro wird im Rahmen des Programmes Kipki (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation) hingegen zu 100 Prozent gefördert.

Die Kiesgebiete spülen etwa 52.000 Euro in die Gemeindekasse. In der Sitzung des Gemeinderates erläuterte Kämmerer Mathias Jäger wesentliche Haushaltszahlen, darunter auch die Umlagen: An die Verbandsgemeinde muss die Ortsgemeinde rund 810.000 Euro abführen, an den Kreis etwas mehr als eine Million Euro.

Ausgeglichen werden konnte der Haushalt zwar nicht, aber der Fehlbetrag liegt mit rund 390.000 Euro deutlich unter dem des Vorjahres (713.000). Dies habe man durch verschiedene Einsparungen und Mehreinnahmen durch Grundstücksverkäufe erreicht, sagt Jäger auf RHEINPFALZ-Anfrage. Erfreulich für die Bürger sei, dass die Hebesätze für die Gemeindesteuern nicht weiter erhöht werden mussten. Insgesamt erwartet die nahezu 2000 Einwohner zählende Ortsgemeinde Einnahmen in Höhe von 2,84 Millionen Euro.

Zur Finanzierung aller Aufgaben muss Neupotz Kredite in Höhe von 475.100 Euro aufnehmen. Im Vorjahr war die Kreditaufnahme wesentlich höher (1,7 Millionen) eingeplant. Zweifel an der Richtigkeit einzelner Zahlen im Vergleich zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2022 hegte das Ratsmitglied August Trapp. Er stimmte dann auch gegen den Etat, der mehrfach vorberaten worden war.