Unfassbar sind die Bilder der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen für den Vorstand der kfd Kuhardt und die damit verbundenen Zerstörungen durch das Unwetter. Entsetzt sind die Mitglieder der Vereinigung auch über die Schicksale, die Menschen in den betroffenen Regionen erlitten haben. Um die Betroffenen, die unverschuldet in eine wirtschaftliche Notlage geraten sind zu unterstützen, hat die Kuhardter Frauengemeinschaft 1000 Euro zum Wiederaufbau gespendet. Die kfd hofft, dass sie mit ihrem Beitrag ein bisschen Hoffnung und Hilfe leisten können.