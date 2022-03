Pandemie und kirchliche Strukturreform fordern ihren Tribut: Nach 92 Jahren löst sich die katholische Frauengemeinschaft (kfd) in Hagenbach auf. Frauengemeinschaften in anderen Orten werden wohl folgen.

Nach 92 Jahren wird die katholische Frauengemeinschaft (kfd) Hagenbach nun aufgelöst werden, da für das bisherige fünfköpfige Leitungsteam unter Hannelore Meyer keine Nachfolgerinnen gefunden werden konnten. „Es war eine sehr gute gemeinsame Zeit, doch 14 Jahre Engagement sind genug“, lautet Meyers Fazit. Unter den überwiegend älteren 73 Mitgliedern fand sich niemand für eine weitere Amtszeit im Vorstand.

Bei der Suche nach den Ursachen für das schwindende Engagement in der kirchlichen Arbeit wird von vielen Menschen in der Pfarrei ein „Langzeit-Corona-Schaden“ im sozialen Leben beschrieben. Gottesdienstbesuche seien erschwert, viele gute Begegnungen nicht möglich. „Nicht nur für unsere Frauen ist das ein großer Verlust, der nicht einfach aufzuholen ist“, ist Hannelore Meyer überzeugt. Auch werde geklagt, dass die einzelnen Gruppen wie Pfarrgemeinderat, Messdiener oder Kirchenchor weiter auseinanderdriften. „Die Kirchen sind noch leerer als zuvor“.

Kritik an der Großpfarrei

Nicht zuletzt ist auch Kritik an der Gestaltung der Großpfarrei St. Christophorus mit acht Pfarreien von Wörth bis Scheibenhardt zu hören. Die wechselnden Pfarrer kämen zwar zu den Gottesdiensten, doch Gemeinschaftsleben und persönliches Kennenlernen finde kaum statt, wird hier mit Bedauern geäußert. „Durch diesen Pfarreien-Zusammenschluss sind alle mit Organisieren beschäftigt, aber Seelsorge heißt, hilf den Menschen leben“, mahnt Carola Reimold an.

Pater Rhabanus Petri, der mit zwei Pfarrern und einem Gemeindereferenten für diese Pfarreien zuständig ist, versteht diese Klagen sehr wohl. Er berichtet aber seinerseits von einem übervollen Terminkalender von Taufe bis Beerdigung, dazwischen Kindergarten-Organisation, Besuche und Sitzungen. Und der Pater weiß gleichzeitig, dass es garantiert keine Entlastung geben wird, weil es nicht genug Priester und Gemeindereferenten gibt.

Feste ohne das „kfd-Café“

Wie sehr das Wirken der Frauen in Zukunft fehlen wird, zeigte die Bilanz der „guten Taten“, die Evelyn Hollik (stellvertretende Vorsitzende) vortrug. Neben der Geselligkeit und dem Singkreis gestalteten die Frauen Advents- und Herbstabende, Prozessionen, Weltgebetstage und Maiandachten. Für Behinderte wurden Weihnachtsgeschenke gepackt und für Wanderer beim Hungermarsch Verpflegung angeboten. Legendär war das „kfd-Café“ bei den Hagenbacher Brunnenfesten, bei denen „gutes Geld für gute Zwecke“ erwirtschaftet wurde, das an die Krebshilfe der Verbandsgemeinde, an Hospize, an die die Indienhilfe und die Messdiener, ins Ahrtal und in die Ukraine gespendet wurde.

Die Entwicklung in der katholischen St. Michaelsgemeinde Hagenbach wiederhole sich leider in vielen Gemeinden der Region, berichtet Waltraud Stahl-König, Vorsitzende des Teildekanats Süd des kfd-Verbandes. In Schaidt gebe es zwar noch eine gut besuchte „Krabbelgruppe“, und in Rheinzabern sind dies Yoga- und Gymnastikstunden. Aber alle Aktivitäten gingen zurück, weil junge berufstätige Frauen keine Zeit haben und man derzeit – unter der Last schlechter Nachrichten im kirchlichen Leben, Stichwort Missbrauchsskandal – auch kaum Frauen für das Mitmachen in dieser Institution überzeugen könne.

Auch in Berg bangt man um die Nachfolge von Carola Reimold, die derzeit mit vier Frauen eine – noch – aktive Frauengemeinschaft leitet. „Mit Verfallsdatum, denn in zwei Jahren feiern wir 50-jähriges Jubiläum, dann endet unsere Vorstandschaft, und Nachfolge ist derzeit nicht in Sicht“.

Und doch gibt es auch zwei gute Nachrichten, denn bei der kfd Maximiliansau mit 300 Mitgliedern und vielerlei Aktivitäten wird noch ganz viel bewegt. Die Vorsitzende Beatrix Witte kann auf die Mitarbeit von drei großen Gruppen, Kreativkreis, Chor und „junger Zweig“ bauen. Deshalb wurden auch sofort Aktivitäten zur Ukraine-Hilfe gestartet. Und Waltraud Stahl-König aus Rheinzabern stellt trotz wachsender Kirchenferne fest, „unsere Friedensgebet sind derzeit gut besucht“.