Dem Bierdorf steht ein ereignisreiches Wochenende bevor: Das Kerwewochenende mit Bockbierfest, verkaufsoffenem Sonntag und Hofflohmarkt. Auf dem Kerweplatz gilt ab Montag ein Parkverbot.

Das Herbstkerwe-Wochenende beginnt am Freitag, 11. Oktober, mit einem „Prost auf die Bockbierzeit!“, die traditionell mit dem um 19 Uhr in der Festhalle in der Zeiskamer Straße beginnenden Bockbierfest eingeläutet wird. Nach dem obligatorischen Fassanstich wird der Ehrenamtspreis „Der große Bellheim“ verliehen. Bevor der 22. Bellheimer Lord – er repräsentiert die Gemeinde, deren Vereinswelt und die Bellheimer Brauerei – feierlich inthronisiert wird, wird der amtierende Lord, Kurt Gensheimer, verabschiedet. Das Geheimnis um die Identität des „Großen Bellheim“ wird ebenso streng gehütet und erst beim Bockbierfest gelüftet, wie die des Bellheimer Lords. Für musikalische Unterhaltung sorgt an dem Abend das Trio Lord. Moderator ist Ex-Lord Ludwig Stahl.

Dem Bellheimer Lord, als Vertreter von Gemeinde, Vereinswelt und Brauerei, ist im Bierdorf sogar ein Platz gewidmet. Archivfoto: Wiechers

Mit Live-Musik

Die eigentliche, bis Dienstag, 15. Oktober, dauernde Kerwe beginnt am Samstag mit dem Kerweumzug, der um 15.30 Uhr am Eingang der Brauerei Park & Bellheimer startet, wo sich die teilnehmenden Gruppen ab 15 Uhr aufstellen. Von der Karl-Silbernagel-Straße geht es mit musikalischer Begleitung durch den Musikverein zum Kerweplatz in die Jahnstraße. – Da dieser für die Schaustellerbetriebe freigehalten werden muss, müssen dort sowie auf dem Grünstreifen parkende Fahrzeuge bis Montag, 7. Oktober, 7.30 Uhr, entfernt werden. Die Kerweplatzsperrung gilt bis Freitag, 18. Oktober. – Samstags, 16 Uhr, wird Ortsbürgermeister Paul Gärtner auf dem Kerweplatz offiziell die Kerwe eröffnen. Das erste Fass Bier wird der neue Lord anstechen. Zudem wird ein Schausteller geehrt. Ab 19 Uhr spielt die Band Funk you.

Frühschoppen und Jugendfeuerwehrübung

Der verkaufsoffene Kerwesonntag, an dem die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein werden, beginnt um 11 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Kerweplatz, an den sich der Frühschoppen und das gemeinsame Mittagessen anschließen mit musikalischer Unterhaltung durch den Musikverein. Ab etwa 13.30 Uhr bietet das Jugendrotkreuz ein Kinderschminken an. Nach der um 16 Uhr startenden Schauübung der Jugendfeuerwehr wird das Abzeichen Jugendflamme 1 verliehen. Ab etwa 19 Uhr wird die Band Jo’s Mum spielen. Zudem findet an diesem Tag von 11 bis 16 Uhr der fünfte Bellheimer Hofflohmarkt statt. Über den ganzen Ort verteilt werden Teilnehmer, Stand Freitag sind es rund 60, ihre Höfe öffnen und Trödel verkaufen. Anmeldung noch bis Samstag, 12. Oktober, unter www.hofflohmarkt-bellheim.de, wo sich auch weitere Infos finden.

Am Montag, 14. Oktober, spielt ab 19 Uhr die Band Dougie and the Blind Brothers. Der Kerwe-Dienstag ist der Familientag, an dem die Fahrgeschäfte zu Sonderpreisen genutzt werden können. Zum Kerweausklang sorgt ab etwa 19 Uhr die Band Jokemen für musikalische Unterhaltung.

Mit Fahrradparkplatz

An allen Kerwetagen steht ein eigens ausgewiesener Fahrradparkplatz zur Verfügung.